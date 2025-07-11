İnegöl'de mobilya ihracatı sert fren yaptı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) İnegöl’ün 2024 dış ticaret performansı verilerini açıkladı. Mobilya gibi stratejik sektörlerde yaşanan sert düşüş, ekonomideki daralmanın sahadaki gerçekliğini net biçimde ortaya koydu. Mobilya başta olmak üzere birçok sektörde kan kaybı yaşandı. Toplam ihracat yüzde 16 düştü, firma sayısı artsa da gelir azaldı. Küresel ekonomik kriz ve iç piyasadaki daralma, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü olarak bilinen İnegöl’ü de sert biçimde etkiledi. 2023 yılında 1,47 milyar doları aşan İnegöl’ün toplam ihracatı, 2024’te yüzde 16,04’lük düşüşle 1,24 milyar dolara geriledi. İlginç olan ise bu daralmaya rağmen ihracatçı firma sayısının artması. 1.444 olan firma sayısı 1.586’ya yükselirken, birim firma başına düşen ihracat geliri ciddi oranda düştü. Bu durum, “çarklar dönüyor ama verim düşüyor” yorumlarına neden oldu. Bir önceki yıl iller arası ihracat sıralamasında 18’inci sırada yer alan İnegöl, 2024 yılında 21’inci sıraya geriledi. Dış ticaret fazlası veren iller arasında ise bir basamak gerileyerek 9’uncu sırada yer aldı.

Mobilya zorlanıyor, makine metal atağa kalktı

İnegöl’ün ihracatında lokomotif görev üstlenen mobilya sektörü, krizden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. 2023’te 808 milyon doları aşan ihracat, 2024’te 626 milyon dolara indi. Bu, yüzde 22,53’lük sert bir düşüş anlamına geliyor. Mobilyadaki ihracat payı da yüzde 54,64’ten yüzde 50,42’ye geriledi. Tekstil sektörü de benzer bir tablo çiziyor. Sektörün ihracatı yüzde 12,56 azalarak 183 milyon dolardan 160 milyon dolara geriledi. Orman ürünleri ve kimya sektörleri de sırasıyla yüzde 14,95 ve yüzde 15,29 oranında daralma yaşadı. Öte yandan makine ve metal sektörü 2024’te yüzde 19,82 oranında büyüyerek 28 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Gıda ve otomotiv yan sanayi de küçük ama pozitif artışlarla dikkat çekti.

Yatırımcı sayısı arttı, getiri azaldı

İTSO verilerine göre ihracatçı firma sayısındaki artış da dikkat çekici. Toplam 1.586 firmayla önceki yıla göre yüzde 9,83’lük bir artış yakalanırken, bu artış toplam ihracata yansımadı. Hatta bazı sektörlerde firma sayısı artmasına rağmen gelir düştü. Bu da piyasalarda kâr marjlarının daraldığına, üretici ve ihracatçının zor koşullarda ayakta kalmaya çalıştığına işaret etti. Enerji maliyetleri, finansmana erişimdeki zorluklar, küresel talep daralması ve lojistikte yaşanan sıkıntılar, İnegöl gibi üretim merkezlerini doğrudan etkiliyor. Veriler, firmaların büyümeye değil, ayakta kalmaya odaklandığını gösteriyor.

Yeni pazarlara açılma hedefi

Verileri değerlendiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sanayicilerin ve ihracatçıların tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmediğini vurgulayarak, İnegöl’ün dirençli ekonomik yapısına dikkat çekti. Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara değinen Başkan Uğurdağ, “Pandemi sonrası toparlanma sürecine giren küresel ekonomi; enerji krizi, jeopolitik gerilimler ve maliyet artışlarıyla yeni bir türbülansa girmiştir. Türkiye ekonomisi de bu gelişmelerden etkilenmiş, ihracat pazarlarımızda daralma yaşanmıştır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen İnegöl üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmiştir. İnegöl’ün köklü sanayi kültürü ve üretim iradesi, güçlü yarınların teminatıdır” dedi. 2024 yılında İnegöl’ün Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0,52’sini gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Uğurdağ, “İnovasyon, Ar-Ge, ürün çeşitlendirme ve markalaşma alanlarında atacağımız adımlarla ihracatımızı daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor” diye konuştu.