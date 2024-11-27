Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti, Beşiktaş hisseleri yükseldi
Beşiktaş Spor Kulübünü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat istifasını sundu. İstifa haberinin ardından BJKAS hisseleri borsada değer kazandı.
Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın, Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Hüseyin Yücel’in Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
İstifa haberinin ardından BJKAS hisseleri borsada değer kazandı. Cnbc-e'de yer alan habere göre Beşiktaş hisseleri 4,26 TL'den 4,52 TL'ye kadar çıktı.
Saat 15.18 itibarıyla hisseler 4,46 TL'den işlem görüyor.