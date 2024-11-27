  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti, Beşiktaş hisseleri yükseldi
Takip Et

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti, Beşiktaş hisseleri yükseldi

Beşiktaş Spor Kulübünü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat istifasını sundu. İstifa haberinin ardından BJKAS hisseleri borsada değer kazandı. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti, Beşiktaş hisseleri yükseldi
Takip Et

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın, Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Hüseyin Yücel’in Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstifa haberinin ardından BJKAS hisseleri borsada değer kazandı. Cnbc-e'de yer alan habere göre Beşiktaş hisseleri 4,26 TL'den 4,52 TL'ye kadar çıktı.

Saat 15.18 itibarıyla hisseler 4,46 TL'den işlem görüyor.

Ekonomi
TCMB Başkanı Karahan'dan 'sıkı duruş' mesajı
TCMB Başkanı Karahan'dan 'sıkı duruş' mesajı
İSO Başkanı Bahçıvan, sanayicinin TCMB'den 8 talebini sıraladı
İSO Başkanı Bahçıvan, sanayicinin TCMB'den 8 talebini sıraladı
Belediye şirketleri de kamu kuruluşları borçları kesinti uygulamasına dahil edildi
Belediye şirketleri de kamu kuruluşları borçları kesinti uygulamasına dahil edildi
Kütahya’da doğal afetlerden zarar gören üreticilere hububat tohumu desteği
Kütahya’da doğal afetlerden zarar gören üreticilere hububat tohumu desteği
Mahfi Eğilmez: Vatandaş enflasyonda düşüşü kolay hissetmeyecek!
MAHFİ EĞİLMEZ:
Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu işbirliği protokolünün kapsamı genişletildi
Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu işbirliği protokolünün kapsamı genişletildi