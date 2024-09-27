Beyaz eşyada satışlar düştü! Üretim ve ihracatta daralma yaşandı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ağustos ayı Beyaz eşya sektörüne ilişkin satış, üretim, ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Ağustos ayı verilerine göre beyaz eşyada yıllık bazda yurt içi satışlar yüzde 15,3, üretim yüzde 13,4 ve ihracat yüzde 4,3 azalış gösterdi.

Yurt içi satışlar sert düştü

Ocak - Ağustos dönemi kümüle rakamları yıllık bazda karşılaştırdığımızda ise, üretim yüzde 0,8 ve iç satışlar yüzde 6,6 artış gösterirken; ihracat yüzde 2,2 azalış gösterdi. Bir önceki aya göre ise yurt içi satışlar oldukça sert yüzde 21 azalış gösterirken, üretim yüzde 13,1 ve ihracat yüzde 2,3 azalış gösterdi.

Satışlar en çok kurutucuda arttı, çamaşır makinesinde ise düştü

Altı ana ürün grubunda yurt içi satışlarını yıllık bazda en çok artıran ürün grubu yüzde 72,8 ile kurutucu olurken, azalış gösteren ürün grubu ise yüzde 32,3 ile çamaşır makinesi oldu.

Kurutucu ihracatı ve üretimi arttı

İhracat tarafında yıllık bazda artış gösteren ürün grubu yüzde 43,5 ile kurutucu olurken, en çok azalış gösteren ürün grubu yüzde 29,4 ile çamaşır makinesi oldu.

Üretim bazında incelendiğinde, ürün bazında en yüksek artış yıllık bazda yüzde 45,1 ile kurutucu olurken; en çok azalış gösteren ürün grubu yüzde 39,5 çamaşır makinesi oldu.

Yurt içi satışlar yılın en düşük seviyesinde

Ağustos ayı sektör rakamlarını incelendiğinde, yurt içi satışlar tarafında satışlarda görünüm zayıfladı. Ağustos ayında gerçekleşen satış rakamı bu yılın en düşük rakamına işaret ediyor.

Yurt içi satışlarda görülen daralma sonrasında ihracatın üretimden aldığı pay yüzde 76,5 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektörde daralmanın devam etmesi bekleniyor

Halk yatırım analistleri, hem yıllık hem de aylık bazda ağustos ayı satış rakamlarında görülen daralma nedeniyle açıklanan ağustos ayı beyaz eşya sektör verileri ‘negatif’ olarak değerlendirdi.

İç pazarda tüketici davranışlarının aydan aya değişiklik göstermekle birlikte önümüzdeki dönemde genel eğilimin daralma yönünde kalacağı tahmin ediliyor. İhracat pazarlarındaki ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden belirsizlikler nedeniyle, ihracat satış adetlerinin geçtiğimiz yıla paralel bir görünüm izlemesi bekleniyor.