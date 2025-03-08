Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara 75 TL oldu

Sigara fiyatları artmaya devam ediyor. Son olarak BAT grubu sigara fiyatlarına zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya hesabından duyurduğu yeni listeye göre, grubun en ucuz sigarası 75 TL’ye, en pahalı sigarası ise 91 TL’ye yükseldi.

BAT grubu, sigara fiyatlarına ortalama 8 TL zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.

En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?

TBYD Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre zamlı sigara fiyatları şöyle:

BAT grubunun en ucuz sigarası: 75 TL

BAT grubunun en pahalı sigarası: 91 TL

Ortalama sigara fiyatları: 80-85 TL arasında değişiyor

Hangi sigara gruplarına zam geldi?

Son dönemde sigara markaları peş peşe fiyat artışına giderken, Esse ve JTİ grupları da geçtiğimiz günlerde zam yapmıştı. Güncellenen fiyat listesine göre sigaralar ortalama 8 TL zamlandı.

JTİ grubunun en pahalı sigarası: 91 TL

JTİ grubunun en ucuz sigarası: 75 TL

Esse grubunun en pahalı sigarası: 90 TL

Esse grubunun en ucuz sigarası: 70 TL