Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak: İşte güncel sigara fiyatları...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

TT grubuna gelen zamla gruptaki en ucuz sigara 68 TL, en pahalı sigara 85 TL oldu.

Güncel fiyatlar

Son dönemde birçok sigara grubuna peş peşe zam yapılırken, güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Philip Morris grubunda en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 110 TL’ye yükseldi.

BAT (British American Tobacco) grubunda sigaralar 75 TL ile 91 TL arasında değişiyor.

JTİ (Japan Tobacco International) grubunda fiyatlar 75 TL ile 91 TL arasında seyrediyor.

Esse grubunda en uygun sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 90 TL olarak açıklandı.

Imperial Tobacco grubunda sigaralar artık 74 TL ile 88 TL arasında satılacak.