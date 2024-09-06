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Bireysel kredilerde alarm: Yasal takibe düşen borç iki kattan fazla arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı temmuzda yüzde 41 artarken, bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar temmuzda yıllık bazda artış yüzde 122 oldu.

Haber Merkezi
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Bireysel kredilerde alarm: Yasal takibe düşen borç iki kattan fazla arttı
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, “bireysel kredi kartı” borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde 784 bin kişi iken, aynı dönem için “bireysel kredi” borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 642 bin kişi oldu. 

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 41 artarak 1.063 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 122 artış ile 89 milyar TL oldu.

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