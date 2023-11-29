Bisiklet ihracatında hedef, 1 milyar dolar

Türkiye, bisiklet ihracatında yıllık 1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Brüksel merkezli Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonunun (CONEBI) Avrupa'daki bütün ülkelerin bisiklet üreticilerini bir araya getirdiğini, BİSED'in 16 yıldır CONEBI'nın üyesi olduğunu ve faaliyetlerini desteklediğini belirtti. Akgül, bunun Türkiye'nin Avrupa'ya açılımı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Akgül, Brüksel'de düzenlenen genel kurul toplantısında CONEBI'nın yönetim kuruluna seçildiğini ifade ederek, "Türkiye'nin lobiciliği anlamında önemli bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin aleyhine veya lehine oluşabilecek her noktada masada olmak bizim için çok önemli." dedi.

Çalışmalarıyla hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye katkı sağlayacağını dile getiren Akgül, "CONEBI'yı önemsiyorum. Burada ortaklaşa yapacağımız projelerle Türkiye'ye değişik ülkelerden yatırımcı çağırma şansımız olacak." diye konuştu.

Akgül, CONEBI'nın Avrupa'da bisiklet sektörünün gelişim yönünde projeksiyonların yapıldığı önemli kuruluş olduğuna dikkati çekerek, "Bu konfederasyonun yönetim kurulu üyesi olmaktan heyecan duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada çok büyük bir bisiklet pazar var." diyen Akgül, Türkiye'ye 4 saatlik bir uçuş mesafesinde çok önemli pazarlara ulaşılabildiğini kaydetti.

Akgül, "Bisikletin en büyük pazarlarından bir tanesi de Avrupa. Avrupa'daki bisiklet pazarı yaklaşık 25-30 milyon civarında ve bunun büyük bir kısmı ithal." dedi.

Türkiye olarak son 4-5 yıldır ihracatı artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını anımsatan Akgül, "Biz BİSED olarak bisikleti 1 milyar dolar ihracat yapan bir sektör haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Elektrikli bisiklet pazarı büyüyor

Akgül, son dönemde elektrikli bisikletle ilgili büyük bir pazar oluşmaya başladığını vurgulayarak, ihracat hedefini yakalamanın mümkün olduğunu belirtti.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde bisiklet satışlarının yüzde 40'ının elektrikli olduğunu kaydeden Akgül, temiz ulaşım ve yeşil dönüşümün etkisiyle ileride elektrikli bisiklet satışlarının daha da artmasını beklediğini söyledi.

Akgül, "Türkiye olarak Avrupa'da tüketilen bisikletlerin büyük kısmını üretmeye talibiz." dedi.

Salcano firması ile birlikte BİSED üyesi diğer şirketlerin de son dönemde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini hatırlatan Akgül, Türkiye'nin bisiklette büyük bir tedarikçi konumuna geleceğini anlattı.

Akgül, yeni yatırımlarıyla birlikte yılda 750 bin bisiklet üretim kapasitesine ulaşacaklarını belirterek, ülkede yılda 1,3 milyon bisiklet satıldığını, Avrupa pazarında Türkiye bisiklet sektörünün önünün özelikle elektrik destekli bisikletle açık olduğunu söyledi.

Bisiklet ihracatının yıllık 70-80 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Akgül, Avrupa'da bisiklet satışlarında ve pazara arz esnasında bazı kurallara dikkat edildiğini ve bu kurallara uyularak üretim ve ihracat yapılmasının önemini vurguladı.

Akgül, elektrikli bisikletler konusunda, "Bu treni yakalama şansımız var. Türkiye daha önce dağ bisikleti ihracatı noktasında o treni kaçırdı ama şu anda elektrikli bisikletle alakalı önemli gelişmeler var." ifadesini kullandı.

Türkiye'de elektrikli bisikletlerin çeşitli parçalarının yüksek kalitede üretildiğini kaydeden Akgül, "Bu treni kaçırmamak için işin orta noktasındayız. Bizim dışımızda birkaç firmamız daha yatırım yaptı. Sanayi Bakanlığımızın da büyük bir desteği var. Türkiye'de nerede yapılırsa yapılsın elektrikli bisiklet üretimi 5'inci bölge teşvikiyle destekleniyor. Bu çok büyük bir destek. Önümüz açık. Türkiye'de elektrikli bisiklette ihracat 100-150 binleri geçti. Kısa zamanda bunu daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.