BIST 30 içinde yalnızca 10 hisse reel getiri sağladı

EMİRCAN YAMAN / İSTANBUL

Borsa İstanbul 2023 yılını önceki senelere göre daha düşük bir performansla geride bıraktı. Yıla nispeten durgun bir performansla başlayan majör endeksler ise seçimden sonra ve özellikle yaz aylarına doğru rasyonel politikalara geçişin etkisiyle ivme kazansa da yılı reel getiri ile kapatamadı.

BIST 30 hisseleri arasından 22 tanesi yılı nominal getiri ile tamamlamayı başarırken, 8 tanesi ise 2023’te nominal olarak da yatırımcısına kaybettirdi. Bu hisselerin nominal değişimlerini, yıllık yüzde 64,77 olarak açıklanan manşet enflasyondan arındırıldığında, 30 hisseden yalnızca 10 tanesinin reel getiri sağladığı kalan 20’sinin ise yatırımcısını zarara uğrattığı ortaya çıktı.

2023 yılında yatırımcısına reel anlamda en çok kazandıran BIST 30 hissesi, henüz ocak ayında halka arz edilmiş olan ve yatırımcısına yüzde 282,5 reel getiri sağlayan Astor Enerji oldu. Astor’u yüzde 60,09 reel getiri ile Oyak Çimento, yüzde 34,95 reel getiri ile Bim Marketler, yüzde 29,35 reel getiri ile Tüpraş ve yüzde 26,88 reel getiri ile Garanti Bankası hisseleri takip etti.

2023’te BIST 30 hisseleri arasından enflasyona yenilen 20 hisseden 8 tanesi ise hem nominal hem de reel bakımdan negatif performans gösterdi.

BIST 30’a dahil olan şirket payları arasından 2023 yılında reel kaybı en yüksek olanı yüzde 67,57 reel kayıp yaşayan Hektaş Ticaret payları oldu. 2023 yılında hem nominal hem de reel olarak negatif performans gösteren Hektaş’ı yüzde 64,67 reel kayıpla Gübretaş, yüzde 55,93 reel kayıpla Koza Altın, yüzde 55,48 reel kayıpla Odaş Elektrik ve yüzde 53,74 reel kayıpla Sasa Polyester hisseleri takip etti.