Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması bir kez daha satılıyor

Rize’nin Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay, bir kez daha el değiştirmeye hazırlanıyor.

2019 yılında dünya çapında kahve ve çay markalarının sahibi olan Jde Peet’s tarafından satın alınan Of Çay, grubun Türkiye’deki çay operasyonlarının merkezine dönüşmüştü.

Ancak Jde Peet’s bu birimden çıkma kararı aldı ve satış süreci başlatıldı. Şirket, çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılarla görüşmelerini sürdürüyor.

Genel karlılık oranlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle satılacak

Jde Peet’s’in bu kararı, çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle aldığı belirtiliyor.

Aynı açıklamada, ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Detaylar 1 Temmuz'da belli olacak

Şirketin bu adımları, operasyonlarını sadeleştirme ve verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jde Peet’s, alınan kararlarla ilgili daha fazla detayı 1 Temmuz’da açıklayacağını duyurdu.

ABD tarifeleri nasıl etkileyecek?

ABD’nin uygulamaya koyduğu ticaret tarifelerinin ise şirketin finansal performansını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediği ifade edildi.

Jde Peet’s yetkilileri, özellikle Mart ayında Avrupa pazarında bir toparlanma gözlendiğini, kahve fiyatlarındaki %28’lik artışa karşılık yeni fiyat düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını da paylaştı.