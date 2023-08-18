Bitcoin, Ethereum ne kadar oldu?

Kripto para borsalarında aşağı yönlü hareket sürerken Bitcoin yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

Bitcoin'deki düşüş, Wall Street Journal'ın Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in 2022 ve 2021'de Bitcoin varlıklarının değerini toplam 373 milyon dolar olarak kaydettiğini ve uzay yolculuğu şirketinin sattığını bildirmesinin hemen ardından geldi.

Peki Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin dünkü 28.734 dolar seviyelerinden bugün 26.273 dolar seviyesine kadar düştü. TSİ 12.50'de 26.492 dolar seviyesinde bulunuyor.

Peki Ethereum ne kadar oldu?

Ethereum ise dün 1.809,02 dolar seviyesinden 1.552,18 dolara kadar düştü. TSİ 12.50 1.685.76 dolar seviyesinde bulunuyor.

TetherUS/TRY ise aynı saatlerde 27,51 TL seviyesinde.