Borç yapılandırma süresi bir ay uzatıldı

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek bazı alacakların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Devlete ait olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.