Borsada pozitiflik artsa da dikkati elden bırakmamak lazım

Şebnem TURHAN

Son aylarda oldukça dalgalı seyreden Borsa İstanbul endekslerine yönelik pozitif haberler gelmeye devam ediyor. CDS’teki düşüşün, yabancı kurumların notlarının yanı sıra S&P’den gelen sürpriz karar iyimser görünümü arttırsa da uzmanlar zor geçecek 2024 için dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

Mayıs seçimlerinin ardından TL cinsi varlıklar için yurtiçi ve yurtdışında esen pozitif havanın etkisi sürüyor. Özellikle Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’inde gözlenen düşüş ve uluslararası kredi derecelendirme kurumlarından gelen olumlu haberler bu etkiyi güçlendiriyor. Öyle ki çok düşük seviyelerde olsa da yabancı yatırımcılar 4 haftadır Türk hisse senedi ve tahvillerinde net alıcı pozisyonlarını sürdürüyor. Dün takvim dışı S&P’den gelen not görünüm değişikliği kısa vadede Borsa İstanbul endekslerinde coşku yaratsa da piyasa uzmanları 2024’ün zor geçeceği uyarılarını yeniliyor. Ve sektör, şirket tercihinde seçici olmak gerektiğini vurguluyor.

İsrail Hamas çatışmaları öncesinde ekim başında zirve seviyelerini gören Borsa İstanbul endeksleri ardından oldukça dalgalı bir seyir geçirdi. BİST100 endeksi 8 bin direncini geçmekte zorlanırken uzmanlar yeni hikaye ihtiyacını özellikle de yabancı yatırımcı girişi gerektiğini vurguladı. Bu dönemde bankacılık endeksi dikkat çekmeye başladı. Bankacılık endeksi de ekimde zirvesini gördü, son haftalarda ise pozitif havayla birlikte endeksin önüne geçmeye başlayan bankacılık endeksine yabancı kurumlardan özel bankaları öne çıkaran al tavsiyeleri, CDS’teki düşüşle geçmiş yıllardaki korelasyon ve S&P’den gelen sürpriz dün de bankacılık endeksini pozitif ayrıştırdı.

Bankacılık endeksi dün gün içinde yüzde 4’e yakın yükseliş sağladı. Bankacılık endeksinde yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 72,5’i, yıllık yükseliş ise yüzde 94,4’ü buldu. İyimser başlanan haftada ise bankacılık endeksi yüzde 7,5’e yakın getiri sağlamayı başardı. Piyasa uzmanları yayımladıkları notlarda mayısta gerçekleştirilen seçimlerden bu yana Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlık sınıfları için 2 önemli temayı özenle ve tekraren işlemeye çalıştıklarına dikkat çekerek bu iki temayı şöyle sıraladı: “Ülke risk primi azalışı, ülke kredi notu görünümünde 2023 için mutlaka bir güncelleme geleceği beklentisi”. CDS cephesinin yaşanan düşüşlerle beklentileri kuvvetli şekilde teyit ettiğini vurgulayan araştırma notları S&P’nin hamlesine de dikkat çekti.

15 Aralık’ta Moody’s değerlendirmesi var

Para ve maliye politikalarındaki normalleşme-rasyonele dönüş adımlarının ardından bu hamlelerin sürpriz olmadığı vurgulanan araştırma notlarında şu noktalara dikkat çekildi: “Mevcut çabaları ve duruşu 2024 içerisinde de muhafaza etmeyi başarmamız durumunda gelecek yıl için kredi notu artışı beklentimizde herhangi bir değişikliğimiz yok. 15 Aralık tarihinde Moody’s’in değerlendirmesi olacak. Şirket nezdinde B3 not ve durağan görünüme sahibiz. Buradan da benzer bir hamle gelme olasılığı bizim için düşük değil.”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P sürprizinin Türk varlıklarına yönelik ilgiyi yukarı çekmesini bekledikleri dile getirilen araştırma notlarında bir de uyarı var. Kısa vadeli düşünmemeye devam etmek! Uzmanlar, bakış açısının özellikle borsa endeksleri için orta-uzun vade olması gerektiğine işaret ederken “Ülke risk priminde çok daha düşük seviyeler görme beklentimiz Türk varlıklarının emsalleri ile iskonto makasını kapatmasına kapıyı aralayacak. Öte yandan 2024 ciddi anlamda makro zorluklara gebe. Daha yavaş bir iç tüketim ve enflasyonla mücadele ortamında sektör-şirket ayrışması belirginleşecek. Zorluklar, kendi içerisinde ayrı fırsatlar barındıracak” değerlendirmesi yaptı.

Yabancı bu yıl 571.5 milyon dolarlık net giriş yaptı

Yabancı yatırımcıların net hareketleri 4 haftadır pozitif bir havaya işaret ediyor. Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 24 Kasım ile biten haftada 214.8 milyon dolarla 1 Eylül haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Yabancı devlet iç borçlanma senetlerinde ise 3.2 milyon dolarlık sınırlı bir net alım yaptı. Yılbaşından beri yabancı yatırımcılar toplam 160 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 732.7 milyon dolarlık DİBS alımı ve 1.2 milyon dolar özel sektör tahvilleri satışı yaptı. Böylece yabancı yatırımcılar 2023 yılında toplam 571.5 milyon dolarlık menkul kıymet alımı gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 710.7 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 738.2 milyon dolarlık DİBS alımı ve 19.8 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına 7.7 milyon dolar yabancı girişi oldu.