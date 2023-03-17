BOTAŞ 2023’te iletime 6 milyar 455 milyon TL yatırım yapacak

ANKARA (EKONMİ) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim yatırım programını onayladı. BOTAŞ, transit dahil 2023’te iletim için 6 milyar 455 milyon 385 bin TL yatırım yapacak.

EPDK kararında, BOTAŞ’ın proje yatırımları için ayrılan tavanları geçemeyeceğine ve ödeneklerin amacı dışında kullanılamayacağına; her türlü değişikliğin EPDK’ya onaya sunulacağına da karar verdi. BOTAŞ, yılın ilk yarısı ve ikinci yarısında yatırım gerçekleşmelerini EPDK’ya bildirecek.

Öteyandan, BOTAŞ’ın Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerinde depoladığı gaz için ücret tarifesi EPDK tarafından belirlendi. BOTAŞ’ın bu tesislerde depoladığı gazdan kaynaklı olarak elde edileceği bütünleşik gelir tavanı 9 milyar 52 milyon TL olarak belirlenirken, depolama hizmetindeki her bileşen için uygulanacak tarife de yayımlandı.