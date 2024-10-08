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Boyner Grup'un 8 Mart filmlerine Kristal Elma'dan 3 ödül

Boyner Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz" sloganıyla yayınladığı 3 sosyal sorumluluk filmiyle Kristal Elma'da 3 ödülün sahibi oldu.

Haber Merkezi
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Boyner Grup'un 8 Mart filmlerine Kristal Elma'dan 3 ödül
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Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, reklam ve pazarlama dünyasının prestijli ödüllerinden Kristal Elma, Reklamcılar Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 36'ıncı kez sahiplerini buldu.

Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde, Sosyal Sorumluluk kategorisine Boyner Grup öne çıktı. Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı "Takipsizlik Kararı", "Küçüğün Rızası" ve "Camdan Düşen Kız" adlı filmleriyle Entegre Kampanyalar-Sosyal Sorumluluk kategorisinde Bronz Elma, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve "Küçüğün Rızası" filmi ile TV & Sinema Sektörel-Sosyal Sorumluluk kategorilerinde ise Kristal Elma'yla ödüllendirildi.

"Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz" sloganıyla farkındalık oluşturmak adına hazırlanan filmlerde Boyner Grup, Türkiye'de çok tartışılan ve sayısı her geçen gün artan kadına şiddet vakalarına yer verilmişti. Dizi fragmanı konseptinde çekilen, seçilen başlıklarla toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddeti odağına alan filmler, dizilerdeki kadın meseleleri üzerinden oluşan gündeme eleştiri niteliği taşıdı.

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