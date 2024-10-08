Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'ye geldi

Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'de"Cloudbreak" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

22 kişilik mürettebat görev yapıyor

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı. Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta helikopter pisti, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu ile bulunuyor. Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 750 bin avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.