  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'ye geldi
Takip Et

Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'ye geldi

"Cloudbreak" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'ye geldi
Takip Et

Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'de"Cloudbreak" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

22 kişilik mürettebat görev yapıyor

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı. Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta helikopter pisti, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu ile bulunuyor. Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 750 bin avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Eskişehir Gastro Fest 35 bin ziyaretçiyi ağırladıEskişehir Gastro Fest 35 bin ziyaretçiyi ağırladıŞehirler

 

Cani Semih Çelik'in atladığı sırada arkasında belirdi! 3. kişinin kimliği belli olduCani Semih Çelik'in atladığı sırada arkasında belirdi! 3. kişinin kimliği belli olduGündem

 

Gündem
Yalova'da, minibüste öğrencileri taciz eden kişi tutuklandı
Yalova'da, minibüste öğrencileri taciz eden kişi tutuklandı
Cem Garipoğlu'nun DNA raporu çıktı, Rezan Epözdemir'den ilk açıklama: Naylon poşete dikkat çekti
DNA raporu çıktı: Avukat poşete dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki vahşetle ilgili açıklama
Erdoğan'dan İstanbul'daki vahşetle ilgili açıklama
İstanbul barajları son 10 ayın en düşük seviyesinde
İstanbul barajları son 10 ayın en düşük seviyesinde
CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert tepki
CHP lideri Özel'den iktidara sert tepki
Cani Semih Çelik'in atladığı sırada arkasında belirdi! 3. kişinin kimliği belli oldu
Semih Çelik'in atladığı sırada arkasında görüldü! 3. kişinin kimliği belli oldu