Eskişehir Gastro Fest 35 bin ziyaretçiyi ağırladı

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in ilk gastronomi festivali olma özelliği taşıyan ve 4-5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Eskişehir Gastro Fest, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yaklaşık35 bin ziyaretçiyi ağırladı. Onlarca marka ve stantın yer aldığı festivalde, Eskişehir'in yerel lezzetlerinin yanı sıra ulusal ve dünya mutfağından lezzetler Eskişehirliler ile buluştu.

Eskişehir Kahve Festivali", "Eskişehir Başarı Ödülleri" gibi birçok önemli organizasyona imza atan Ahmet Can Akdemir ve festival iştirakçilerinden Eskişehir Haber Ajansı'nın Medya Grup Başkanı Soner Yüksel koordinatörlüğünde düzenlenen festivalde önemli sanatçılar da sahne aldı. 4 Ekim Cuma günü Gizli Sekme, Kendinden Hallice ve Emir Can İğrek; 5 Ekim Cumartesi günü Piiz, Emre Fel ve Yüzyüzeyken Konuşuruz, 6 Ekim Pazar günü ise Nev, Cem Özkan, Ezginin Günlüğü ve Yeni Türkü, Eskişehir Gastro Fest sahnesinde sevenleri ile buluştu. 3 günlük dev organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Gastro Fest müzik ve yemek tutkunlarının yanı sıra önemli konukları da ağırladı. Organizasyona en önemli katkıyı sunan kurumlardan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce, 5 Ekim Cumartesi günü festivalin katılımcıları arasındaydı. Ünlüce festivalde Eskişehir lezzetlerinin tadına bakarken bir yandan da vatandaşlarla bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Organizasyona Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celallettin Kesikbaş, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı KemaL Kaya da dahil olmak üzere pek çok önemli isim katılım gösterdi.