İyi Pamuk”ta hedef 10 yılda yüzde 50’ye ulaşmak

AHMET USMAN / İZMİR

Dünya pamuk üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, ‘iyi pamuk’ üretiminde de söz sahibi olmak istiyor. Halen üretiminin yüzde 10’unu iyi pamuktan karşılayan Türkiye, bu oranı 10 yıl içinde yüzde 50’ye çıkarmayı, uzun vadede de üretiminin tamamını sürdürülebilir tarımla gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dünya çapında ‘iyi pamuk’ standardını belirleyen ve denetleyen bir girişim olan Betten Cotton İnitiative (BCI), Dünya Pamuk Günü’nde pamuk sektörünün temsilcilerini Söke’de bir araya getirdi. Çiftçiler ve sektör temsilcilerinin katıldığı iki günlük saha gezisi sırasında, Türkiye'de iyi pamuk standardında üretim, çırçırlama, pamuk tedarik zinciri faaliyetleri, sahada uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Söktaş Tekstil ve Cengiz Akgün Tarım sponsorluğunda, Agrita Tarım ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Better Cotton Türkiye Kıdemli Koordinatörü Şeyma Karaçay, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreteri Mustafa Bektaş, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Tarım Bakanlığı yetkilileri, uluslararası markaların temsilcileri ile pamuk sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Kayhan: İyi pamuk üretmek zorundayız

Etkinliğin açılış töreninde Türkiye’nin önemli bir tekstil ve hazır giyim ihracatçısı olduğunu belirten İPUD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, bu durumun devamı için pamukta sürdürülebilir üretim yöntemlerinin arttırılması gerektiğini söyledi. Bu dönüşümün sağlanmaması halinde Türkiye’nin uluslararası pazarda tercih edilen ülke olma özelliğini kaybedeceğinin altını çizen Kayhan, “Türkiye’de iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen bütün pamukların iyi pamuk (better cotton - BC) standartlarında olması için çalışıyoruz. Şu an ‘iyi pamuk’un Türkiye üretimindeki payı yüzde 10 dolayında. Bu rakamı 10 yıl içinde yüzde 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise pamuk üretiminin tamamının sürdürülebilir yöntemlerle yapılması” diye konuştu.

Pamuk arazilerinin giderek daraldığını vurgulayan Kayhan, “Su ve iklim krizi bizi bekliyor. Karbon vergisi gündemde. Bu nedenle sürdürülebilir tarım uygulamaları kaçınılmaz. Ülkemizde bu konuda eğitim ve finansal açıdan eksiklikler var. IPUD olarak Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak hayata geçireceğimiz eş değerlik projemizle markalara danışmanlık hizmeti vererek tüm pamuk üreticilerinin bu standartlarda üretim yapması için çalışacağız” dedi.

Söke pamuğuna AB’den ilk coğrafi işaret

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel ise Söke pamuğunun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret belgesi aldığına dikkat çekerek, ayrıca İzmir ve Aydın Ticaret Borsaları ile birlikte 18 bin 500 tonluk saklama kapasiteli lisanslı pamuk deposu kurduklarını söyledi. Türk Patent Enstitüsü’nden de Söke pamuğunun tescillendiğini belirten Sağel, “Az çepelli, sarılık değeri düşük, parlak ve uzun lifli yapısı ile öne çıkan Söke pamuğundan elde edilen iplikler hem ince hem de dayanıklı olduğundan, kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor” diye konuştu.