Türkiye’de internet Kamboçya ve Burkina Faso’dan daha yavaş

Dünyadaki ülkelerin internet hızlarına dair en güncel ve en fazla veriye sahip olan Speedtest firmasının en son Ağustos ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye sabit internet hızında 161 ülke arasında 106’ncı, mobil internet hızındaysa 58’inci sırada.

Ülkelerin internet hızı “sabit geniş bant” (fixed broadband) olarak bilinen iletim sisteminde her saniyede iletilen megabit miktarı (mbps) ile ölçülüyor. Speedtest Ağustos verilerine göre, sabit indirme hızı dünya ortalaması 93,99 mbps olarak ölçülürken Türkiye 42,90 mbps ile dünya ortalamasının da altında. Sıralamaya göre Türkiye’de internet Kamboçya, Bangladeş, Burkina Faso, Güney Afrika, Guatemala gibi ülkelerden daha yavaş.

En hızlı internet BAE'de

Dünyanın en hızlı sabit internetini 297,62 mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri kullanırken listenin son sırasını 3,53 mbps ile Türkmenistan alıyor.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, mobil internet indirme hızındaysa dünya ortalaması 55,80 mbps. Speedtest verilerine göre, Türkiye’de 46,37 mbps olarak ölçülen bu hız, dünya ortalamasının yine altında. Dünyanın en hızlı mobil internetini 398,51 mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri kullanırken, son sırada 7,91 mbps ile Yemen geliyor.