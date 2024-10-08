Cani Semih Çelik'in atladığı sırada arkasında belirdi! 3. kişinin kimliği belli oldu

Geçen hafta İstanbul Eyüpsultan'da edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Semih Çelik, kendi evinde önce Ayşenur Halil'i daha sonrada Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i öldürdü.

İntihar anı çevredekiler tarafından kaydedildi

Çelik, genç kızın parçalanmış bedenini olay yerine gelen annesinin önüne atarken en son ise kendi surlardan atladı. İntihar anı çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken, Çelik'in arkasında durduğu görülen şahsın kim olduğu ise merak edilmişti.

Olay yerindeki şahıs merak konusuydu

Sabah'ın haberine göre o şahsın olay yerine gelen müzakereci polis olduğu öğrenildi. Polisin hamle yapacağı sırada katil Semih Çelik, kendisini bağladığı ipten kurtularak aşağı atladı.