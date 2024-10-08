İngiltere'de market enflasyonu yükseliyor

İngiltere'de pazar araştırma şirketi Kantar'ın derlediği verilere göre, 29 Eylül'e kadar olan dört haftalık dönemde yıllık market fiyat enflasyonun yüzde 2,0 oldu. Bir önceki dört haftalık dönemde ise bu oran yüzde 1,7 olarak gerçekleşmişti.

Veriler, fiyatların en hızlı soğuk alkolsüz içecekler, çikolatalı şekerlemeler ve cilt bakımı gibi ürünlerde arttığını ve en hızlı kâğıt ev ürünleri, köpek maması ve kedi mamasında düştüğünü gösterdi.

Geçtiğimiz ay yayınlanan resmi veriler İngiltere'de genel enflasyonun ağustos ayında yüzde 2.2'de kaldığını göstermişti. Eylül ayı verileri, 16 Ekim'de yayınlanacak.

Kantar'ın verilerine göre İngiltere'de market satışları dört haftalık dönemde değer bazında yıllık bazda yüzde 2,0 artarken, geçen ayki raporda bu oran yüzde 3,0 olarak açıklandı.

29 Eylül'e kadar geçen 12 haftalık sürede online süpermarket Ocado, yıllık yüzde 10'luk satış artışıyla yine en hızlı büyüyen bakkal oldu ve pazar payını yüzde 1,8'e çıkardı.

Sektör lideri Tesco satışlarını yüzde 5,2 oranında artırırken pazar payını 60 baz puan artırarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek pay olan yüzde 28,0'a çıkardı.

İkinci sıradaki Sainsbury's satışlarını yüzde 5,1 artırırken, üçüncü sıradaki Asda'nın satışları yüzde 5,1 azaldı ve pazar payı bir önceki yıla göre 1,1 puan düştü.

Kantar, indirim markaları Aldi ve Lidl'in satışlarının sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 8,8 oranında arttığını belirtti.