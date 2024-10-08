Japonya'da reel ücretler yaz ikramiyesi artışının ardından yeniden düştü

Ağustos ayında hane halkı harcamaları da geriledi ve BOJ'un yakın zamanda faiz oranlarını yükseltme ihtimalini azalttı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre, reel ücretler ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düştü. Bu düşüş, temmuz ayında revize edilen yüzde 0,3'lük artışın ardından geldi.

Hane halkı harcamaları ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azaldı. Japonya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimin gücü hakkında potansiyel olarak şüphe uyandırdı. Bununla birlikte düşüş, ekonomistlerin yüzde 2,6'lık bir düşüş beklentilerinin altında kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış harcamalar bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Reel ücretler haziran ayında şirketlerin yaz ikramiyelerini artırmasıyla iki yıldan uzun bir süredir ilk kez artış göstermiş, ancak Çalışma Bakanlığı bu tür özel ödemelerin verilere katkısının ağustos ayından itibaren azalacağını söylemişti. Bu ödemeler temmuz ayında revize edilen yüzde 6,6 ve haziran ayında yüzde 7,8'lik artışa karşılık ağustos ayında yüzde 2,7 arttı.

Nominal ücretler ya da işçi başına aylık ortalama toplam nakit kazanç, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 3,0 artarak 296.588 yen (1.999,11 dolar) olurken, temmuz ayındaki yıllık artış yüzde 3,4 oldu. Temel ya da düzenli ücretler de yüzde 3,0 artarken, kurumsal gücün bir barometresi olan fazla mesai ücretleri yüzde 2,6 arttı.