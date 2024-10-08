Suudi fonu ünlü mağaza zincirine ortak oldu

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), İngiltere'nin tanınmış lüks mağaza zinciri Selfridges'e ortaklık kurma aşamasına geldi. Central Group'tan gelen bir e-posta açıklamasına göre, PIF, Selfridges'in hem mülküne hem de işletmesine %40 oranında hisse alacak.

Bu gelişme, Central Group'un iş ortağı olan gayrimenkul ve perakende şirketi Signa'nın iflas etmesinin ardından ortaya çıktı. PIF, Signa'nın mağaza zincirindeki hisseyi tamamen satın almak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladı; ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı.