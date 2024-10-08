HDI Sigorta, 3. Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı

13. Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen 3. Sigorta Fuarı, TOBB ve Türkiye Sigorta Birliği iş birliği ile 3-4-5 Ekim tarihleri arasında Antalya Belek'teki Nest Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Fuara hizmet verdiği her bölgeden Bölge Üretim Birincisi seçilen toplam 14 Süper Kahraman acentesi ile birlikte katılım gösteren HDI Sigorta, fuarın ilgi odağı oldu. Fuarda HDI Sigorta’yı temsilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, Acenteler Satış ve Kanal Yönetimi Grup Müdürü Fatih Bayraktar ve HDI Sigorta Akdeniz Bölge Müdürlüğü Ekibi yer aldı. HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, "Sigorta Fuarı, sektördeki oyuncuların bir araya gelerek deneyimlerini ve vizyonlarını paylaşmaları açısından büyük bir fırsat sunuyor. Sigorta farkındalığını artırmak için Sigortacılık Haftasını önemsiyoruz, Sigorta Fuarı gibi çeşitli etkinlikler de geniş kesimlere ulaşmamızı sağlayarak hedeflerimiz konusunda önemli bir rol oynuyor.” ifadelerinde bulundu.

14 Süper Kahraman acentemiz ile katılım sağladık

İnovatif yaklaşımıyla sigortacılık sektörüne öncü olacak çözümler ve ürünler geliştiren HDI Sigorta fuara geniş katılım göstererek sektörün gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. “Sigortacılık Sektöründe Dağıtım Kanalları Sorunları ve Acentelerin Finansal Markete Dönüşümü” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan ve fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “HDI Sigorta olarak, inovatif çözümlerimiz ve güçlü acente ağımızla sektörümüze öncülük ederken, sektörümüzün gelişimi açısından önem taşıyan ve paydaşlar arasında yeni iş birlikleri geliştirilmesi açısından yüksek verim sunan fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Fuar gerek sigorta sektörünün kamu yönetimleri ile bir araya gelmesini sağlayarak gerekse inovatif ürünlerin tanıtılmasına zemin hazırlayarak katılımcı şirketlere yüksek katkı sunuyor. Özellikle yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye imkan tanırken fuarda gerçekleştirilen panel ve çalıştaylar tüm katılımcılara gelecek vizyonu açısından önemli faydalar sağlıyor. Bu yıl fuara Bölge Üretim Birincisi seçilen 14 Süper Kahraman acentemiz ile katılım sağladık. Acentelerimizin başarısı, HDI Sigorta'nın müşteri odaklı yaklaşımının ve güçlü iş birliklerinin bir sonucu. Hep birlikte omuz omuza çalışarak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Fuara katılıp bizleri ziyaret eden tüm sektör paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.