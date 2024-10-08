Pazarama ve İşNet iş birliğiyle Pazarama E-faturam'ı hayata geçirdi

Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Pazarama ve İşNet’in iş birliği ile hayata geçirilen Pazarama E-Faturam, bugüne kadar kağıt olarak hazırlanan faturaların elektronik ortamda kolayca oluşturulmasını ve müşterilerle hızlıca paylaşılmasını sağlıyor. Pazarama E-Faturam ile iş ortakları hem Pazarama mağazalarının hem de sahip oldukları diğer platformların tüm muhasebe süreçlerini E-Fatura Portalı üzerinden kolaylıkla yönetebiliyor. Tek bir arayüz ile tüm e-ticaret platformlarında gerçekleşen satışları yönetmek adına Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Pazarama E-Faturam’da, siparişe dayalı olmadan e-Fatura düzenleme imkanı da iş ortaklarıyla buluşturuluyor. Sadece Pazarama’nın iş ortaklarının kullanımına sunulan Pazarama e-Faturam’ın kullanıcı dostu ekranları sayesinde, 10.000’ lerce iş ortağı güvenilir bir şekilde fatura takibi yapabilecek.

Pazarama E-Faturam’a, Pazarama Satıcı Paneli’nden veya mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor

Pazarama E-Faturam iş ortakları için farklı paket seçenekleri ve fiyatlandırmalar sunarken açılışa özel olarak 100 kontör 1 TL + KDV olarak fiyatlandırılıyor. Ücretsiz kurulum, tam entegre edilebilir sistem, 7/24 kullanıcı desteği, operasyonel kolaylık, hızlı tahsilat gibi avantajları barındıran Pazarama E-Faturam’a, Pazarama Satıcı Paneli’nden veya mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Güçlü kurumsal yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı, dinamik, tecrübeli, donanımlı ekipleriyle faaliyetlerini sürdüren ve GİB onaylı entegratörler arasında yer alan İşNet, Pazarama E-Faturam projesinde e-Belge altyapı sağlayıcısı olarak konumlanıyor. Bu kapsamda, e-Fatura ve E-Arşiv hizmetleri İşNet üzerinden sağlanarak iş ortaklarına ulaştırılıyor.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik"

Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Pazarama E-Faturam ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tek bir arayüz ile tüm e-ticaret platformlarında gerçekleşen satışların yönetilmesini sağladık. Projemizle hem iş ortaklarımızın operasyonel yüklerini azaltmayı hem de zamandan tasarruf etmelerini hedefledik. İşNet ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliğimiz kapsamında Pazarama E-Faturam’ı iş ortaklarımızla buluşturduğumuz için mutluyuz. Ekosistem bakış açısıyla hem iş ortaklarımıza hem de müşterilerimize farklı faydalar sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

"Pazarama’nın e-Belge altyapı sağlayıcısı olduk"

Pazarama ve İşNet iş birliğine değinen İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can, “Çeyrek asır boyunca “İnsan için Teknoloji” sunan İşNet, 2013 yılından bu yana e-Belge ürünleri sağlayan Türkiye’nin öncü özel entegratörleri arasında yer alıyor. e-Belge alanında güvenilir, kolay ve esnek dijital çözümlerle; kurumların verimliliklerini artırmaya, regülasyon uyumlarını sağlamaya, kağıt fatura kullanımını azaltarak çevreci çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Pazarama ile değerli bir iş birliği gerçekleştirdik ve Pazarama’nın e-Belge altyapı sağlayıcısı olduk. İş birliğimiz ile Pazarama tedarikçileri, İşNet güvencesiyle e-Belge hizmeti kullanarak operasyonel süreçlerinde verimlilik artışı yakalayacak ve ticari süreçlerine odaklanacaklar. İş birliğimizin başarılı ve uzun soluklu olmasını diliyorum.” dedi.

İş ortakları ve müşterilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.