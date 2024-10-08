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Trendyol'un Moda Günleri kampanyası başladı

Trendyol, kış öncesi tüm kullanıcıları ihtiyaç duydukları ürünlerle buluşturan Moda Günleri kampanyasını başlattı.

Haber Merkezi
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Trendyol'un Moda Günleri kampanyası başladı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8-9 Ekim'de düzenlenecek kampanya çeşitli ürün gruplarını kapsayacak.

Trendyol, kampanya ile müşterilerini kış mevsimiyle gelen zorlu hava koşullarına uygun ürünlerle buluşturuyor.

Kampanya kapsamında ayakkabı, çanta, hazır giyim, spor giyim, aksesuar, saat, gözlük ve kozmetik ürün gruplarında çeşitli ürünler bulunurken, kampanya, indirim ve kuponlarla kış ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak tanıyor.

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