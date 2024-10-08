İtalyan kozmetik üreticileri Beauty İstanbul Fuarı’nda buluştu

İtalyan kozmetik sektörünün dünya genelindeki rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi ürünlerini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla önemli bir organizasyon düzenleyen ITA, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 134 milyon dolarlık kozmetik ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İtalya geçen yıl 8,2 milyar USD değerinde kozmetik ihraç etti

Son yıllarda Türkiye’nin kozmetik ithalatında hatırı sayılır bir artış olduğuna dikkat çeken ITA İstanbul Direktörü Marco Pintus, İtalya’nın küresel bir oyuncu olarak geçen yıl 8,2 milyar USD değerinde kozmetik ihraç ettiğini, Türkiye’ye yapılan ihracatında da %30 oranında kayda değer bir artış yaşandığını vurguladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yapılan kozmetik ihracatında 134 milyon USD’lik bir değer elde edildiğini belirten Pintus, “bu rakam, İtalya’nın bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı en yüksek kozmetik ihracatı olarak kayıtlara geçti. İtalyan kozmetik ürünleri, son iki yılda yüzde 106 oranında büyüme göstererek Türkiye pazarındaki payını yüzde 9’a çıkardı. İtalya, Türkiye’nin kozmetik ithalatında Fransa ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor” dedi.

Sürdürülebilir doğal içerikler ve yüksek güvenlik standartlarına olan güçlü taahhütleriyle tanınan İtalyan kozmetik üreticileri, Beauty İstanbul 2024 Fuarı’nda İtalyan kozmetik sektörünün inovasyon ve kaliteye verdiği önemin altını çizdi. İtalyan kozmetik üreticisi firmaların Türk iş dünyası ile daha yakın ilişkiler kurmasına ve karşılıklı ticaret hacminin artmasına katkı sağlayan fuar, iş dünyası profesyonelleri için önemli bir buluşma noktası oldu.