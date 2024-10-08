Erdoğan, Rusya lideri Putin'e doğum günü hediyesi gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğum günü vesilesiyle özel bir hediye takdim etti.
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Bu bilgiyi, Devlet Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov açıkladı. Kremlin temsilcisi, "Türk Cumhurbaşkanı, dünkü telefon görüşmesinden önce özellikle hediye gönderdi." dedi.
"Hediye biraz daha pahalı"
Uşakov, bunun "güzel bir Türk hediyesi" olduğunu belirtti. Ayrıca, hediyenin kamu görevlileri için izin verilen üç bin ruble sınırında olup olmadığı sorusuna karşılık Uşakov, "hediyenin biraz daha pahalı olduğunu" söyledi.
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