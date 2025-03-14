Bu yılın en çok kazandıranı altın ve PPF

ŞEBNEM TURHAN

Yıllık enflasyonda devam eden düşüş seyri, Merkez Bankası’nın politika faiz indirimleri ve gerileyen TL mevduat faizlerine rağmen geçen yılın gözdesi para piyasası fonlarına ilgi sürüyor. Para piyasası fonlarında (PPF) yılbaşından bu yana 178.2 milyar lira artış olurken getirisi yüzde 8,83 oldu. Bu para piyasası fonlarının getiride yılbaşından bu yana gerçekleşen yüzde 7,42 tüketici enflasyonunu yendiğini ortaya koyarken para piyasası fonlarının yanı sıra Euro, altın ve BİST100 de performansıyla yatırımcısını sevindirdi.

Enflasyonla mücadelede reel değerli TL, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisini arttırdı. Geçen yıl boyunca hem TL mevduat hem de TL cinsi para piyasası fonları yatırımcının büyük talebine sahne oldu.

PPF’lerden reel getiri yüzde 1,31 seviyesinde

Para piyasası fonları TL mevduat üzeri getirisiyle dikkat çekerken geçen yılın son ayından itibaren başlayan politika faizi indirimlerinin para piyasası fonlarına ilginin azalması beklentisini doğurdu. Geride kalan üç Para Piyasası Kurulu toplantısında yüzde 50 olan politika faizini 250’şer baz puanlık indirimlerle yüzde 42,5’e çeken Merkez Bankası’na karşılık para piyasası fonları da gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

TEFAS verilerine göre para piyasası fonlarına yılbaşından bu yana 178.2 milyar liralık artış yaşandı. Aynı zamanda üç yeni para piyasası fonu da yatırımcıya sunuldu. TEFAS verilerine göre yılbaşından bu yana para piyasası fonlarının getirisi yüzde 8,83 seviyesinde. Böylece para piyasası fonları yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 1,31 reel getiri sağladı. Para piyasası fonlarını bu dönemde getiride yenen fon ise kıymetli madenler şemsiye fonu oldu. Bu tarz fonda altın fiyatlarındaki yükselişin etkisi büyük. Kıymetli madenler şemsiye fonlarının yılbaşından bu yana getirisi yüzde 14,2 seviyesinde. Gram altında da aynı dönemde yükseliş yüzde 16,23 seviyesinde bulunuyor. Kıymetli madenler fonlarında reel getiri yüzde 6,3 oldu. Fonlar altın fiyatlarına paralel yüksek getiri sağladı. Gram altın yatırımcısı da yılbaşından bu yana yüzde 7,42 enfl asyonun üzerinde bir yüzde 8,2 reel getiri sağladı.

Tahvil ve katılım fonları da kazandırdı

Fon türleri arasında geçen yılsonundan bu yana yatırımcısına reel getiri sağlayan son iki fon faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte talebin arttığı borçlanma araçları fonu ile katılım fonları oldu. Borçlanma araçları fonları yüzde 8,09 nominal yüzde 0,62 seviyesinde ise reel getiri sağladı. Katılım fonlarının reel getirisi yüzde 0,71 olarak hesaplandı. Diğer fon türleri karma fon, serbest fon, hisse fonu, fon sepeti ve değişken fon nominal yükselişler yaşasalar da yılbaşından bu yana yatırımcısına reel olarak kaybettirdi. Karma fonlar yatırımcısına reel olarak yüzde 0,81, serbest fonlar yüzde 0,99, fon sepeti yüzde 1,41, değişken fon yüzde 1,97 kayıp yaşattı.

En çok kaybı dolar yatırımcısı yaşadı

Hisse senedi fonları reel olarak yatırımcısına yüzde 1,75 kaybettirse de BİST100 yatırımcısı reel olarak kazançlı durumda. BİST100 yılbaşından bu yana yüzde 8,77 yükseldi ve reel olarak yüzde 1,26’lık reel getiriye imza attı. Son dönemde TL karşısında yükselişi hızlanan Euro reel olarak getiri sağlamayı başardı. Yılbaşından bu yana yüzde 8,82 yükselen Euro/TL’ye karşılık yatırımcının reel getirisi yüzde 1,30 oldu. Dolar küresel çapta güçlenmesini ticaret savaşları belirsizliğiyle kesintiye uğratırken TL karşısında bu yılki yükselişi de yüzde 3,42’de kaldı. Dolar/ TL’nin reel olarak yatırımcıya kaybı yüzde 3,72 seviyesinde oldu ve bu dönemde en çok dolar yatırımcısı kaybetti.