Çimsa, 3 stratejik yatırımla globalde en tepeyi hedefledi

HAKAN GÜLDAĞ/DUBLİN

Attığı stratejik adımlarla küresel piyasalarda hızlı büyüyen Çimsa, beyaz çimentoda dünyanın en büyük iki, kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) ise en büyük üç oyuncudan biri haline geldi. 2021 yılında İspanya’da en büyük beyaz çimento tesislerinden Buñol’ü 155.2 milyon dolara satın alan, ABD’de beyaz çimento tesisinin yanına, inşaatı süren gri çimento yatırımını da bu yıl devreye alacak olan Çimsa, geçen Ağustos’ta bünyesine geçirdiği Mannok ile İrlanda ve Büyük Britanya pazarında da etkinliğini en üst seviyeye çıkardı.

İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarının en etkili oyuncularından Mannok’u bünyesine katarak, gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyüne katan Çimsa, aynı zamanda Sabancı Holding’in bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın alımını da gerçekleştirmiş oldu. Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, “Böylesi bir satın alma sadece Sabancı tarihine atılan bir imza değil. Geçtiğimiz aylarda hazırlanan KPMG Birleşme ve Satın Alma Trendleri raporuna göre, bu satın alma aynı zamanda 2024’te bir Türk şirketinin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak tarihe geçti. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sabancı, bugüne kadar faaliyet gösterdiği her alanda öncü ve örnek olmayı ilke edinmiş bir topluluk. Bu duruşu, Mannok satın almasıyla da gösterdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Dünyada yaşanan dönüşümün tüm iş kollarını derinden etkilediğini ifade eden Burak Orhun, “Artık dünyadaki rekabetin malzeme odağında şekillendiğini görüyoruz. İleri malzemeye ve malzeme teknolojilerine hakim olmak, artık şirketlerin en öncelikli gündemlerinden biri. Geliştirilen teknolojilerin müşterisi değil, geliştiricisi olmak” ifadelerini kullandı.

Bu vizyonu hayata geçirebilmek için, küresel etkiye sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Burak Orhun, “Çimsa, Mannok satın almasıyla, bu yolda tarihi bir adım atmış oldu. Malzeme Teknolojileri Grubu olarak, küreselliği gerçek anlamda içselleştirmiş şirketlerimizle, Dünyanın Sabancı’sı vizyonuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyada yeni satın almalar yapabiliriz”

Bugün Malzeme Teknolojileri Grubu’nun, Sabancı Holding net aktif değeri içerisinde yaklaşık yüzde 14’lük bir paya sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Burak Orhun, “2029 yılı itibarıyla bunu yüzde 20’ye çıkarmayı hedefl iyoruz. Hem bu paya erişebilmek hem de malzeme tarafındaki küresel varlığımızı pekiştirebilmek için, portföyümüzü dönüştürebilecek, stratejimizle uyumlu satın almalar yapmaya devam edeceğiz. Bu satın almalar da büyük montanlı olacaktır. Bunun için de öncelikli olarak Amerika ve Avrupa coğrafyasına bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gri çimento yatırımı ABD’de bu yıl devrede

Çimsa’nın son yıllardaki dönüşümünde, yurt dışı yatırımların çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, “2021 yılında İspanya Buñol satın almasını tamamlayarak beyaz çimentoda dünyanın sayılı üreticileri arasına girdik. Avrupa’daki bu büyüme adımımızı Amerika coğrafyasına taşımak adına, ABD’de var olan beyaz çimento tesisimize ek olarak, gri çimento öğütme tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu tesisimizi bu yıl içerisinde devreye alacağız. Son olarak, Mannok’u bünyemize katarak hem ürün hem de coğrafi çeşitlilik anlamında çok önemli bir adım attık. Bu üç yatırımın toplam büyüklüğü yaklaşık 600 milyon dolar. Ancak burada asıl kritik nokta, bu yatırımlarla birlikte Çimsa’nın artık sadece bir çimento ihracatçısı olmaktan çıkıp, dünyanın farklı coğrafyalarında üretim ağı olan küresel ölçekte rekabet eden güçlü bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmesi. Bugün İspanya’da beyaz çimento sektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC’da ise dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar yalnızca Çimsa için değil, Türkiye’nin yapı malzemeleri sektörü açısından da büyük başarı. Ama küreselleşmeyi yalnızca üretim tesisleri açmakla sınırlı görmüyoruz. 2023 yılında, Avrupa’nın sanayi ve inovasyon üssü Münih’te, Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde Sabancı Teknoloji Merkezi’ni açtık. Burada, özel ürünler geliştirirken, müşteri ilişkilerimizi de derinleştiriyoruz. Aynı zamanda Mersin’de ürettiğimiz CAC gibi katma değerli ürünlerimizi, hem Mannok hem de Münih üzerinden yeni pazarlara ulaştırıyoruz” dedi.

Ürün gamına yeni sektör dahil oldu

Mannok satın almasının İspanya ve ABD’den sonra, İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarında da Çimsa’ya yeni kapılar açacağını ifade eden Umut Zenar, “Mannok’un yapı malzemeleri ürün grubunun Çimsa portföyüne eklenmesi ve Çimsa’nın mevcut ürünlerinin İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarına açılması, müşteri tabanımızı ve pazar çeşitliliğimizi artırmada kritik bir rol oynayacak. Bu satın almayla, bu geniş ürün portföyünü Çimsa’nın bünyesine dahil etmiş olduk. Mannok’un eklenmesiyle birlikte, Çimsa’nın döviz bazlı satışlarının oranı yüzde 70’in üzerine çıkararak uluslararası gelirlerimizin payını daha da artırmış olacağız. Bu satın almamızın ürün ve coğrafi çeşitliliğimize olan katkısını özellikle 2025 yılında çok daha iyi göreceğiz” diye konuştu.

■ Fabrika değil, organize sanayi bölgesi!

Mannok’un bulunduğu bölge itibarıyla da kendine has bir yapısı olduğunu belirten Burak Orhun, “İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık sınırında bir kompleks. Mannok sadece bir tesis değil, adeta malzeme teknolojileri odaklı bir sanayi bölgesi. Tüm alan 4 bin dönüm büyüklüğünde. Yani yaklaşık 600 futbol sahası gibi düşünebilirsiniz” diye konuştu.

■ Türkiye’de yatırımlarımıza devam edeceğiz

Bunol, ABD ve Mannok adımlarını atarken, Türkiye’de de önemli yatırım kararları aldıklarının altını çizen Umut Zenar, “2024 yılında Mersin’de tamamladığımız yaklaşık 45 milyon dolar CAC yatırımımızla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olduk. Burada daha da büyümek istiyoruz. CAC aslında adında çimento olsa da bir yapı kimyasalı. Çimentodan yapı malzemelerine geçişte bir köprü görevi görüyor. Yaklaşık 32 milyon USD bütçe ayrılan ilave bir yatırımla, bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Bu yatırımı da 2026’nın ilk yarısında tamamlamak istiyoruz. Bununla birlikte Mersin’i, CAC’ın dünya başkentlerinden biri yapacağız. Diğer yandan, Eskişehir tesisimizdeki atık ısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızda da artık sona geldik. Onları da önümüzdeki dönemde devreye alacağız. Biz küresel bir şirketiz ama Türkiye bizim evimiz. Burada güçlü olmadan, küresel şirket pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün değil.

■ Mannok’un tüm yıl etkisi sonuçlara henüz yansımadı

Enfl asyon muhasebesi uygulanmış 2024 fi nansal sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde açıkladıklarının altını çizen Umut Zenar, “Tabii bu sonuçlarda, Mannok’un etkisi son derece sınırlı. Biz satın alma işlemini Ekim 2024’te tamamladığımız için, sadece son çeyrek performansını karlılığımıza yansıtabildik. 2025 yılında, operasyonel karlılıkta ve net karda Mannok’un tam etkisini göreceğiz. Mannok, özellikle yalıtım ve ambalaj sektörlerinde çok güçlü bir konumda. Yalnızca İngiltere’de yılda 150 milyon Euro’luk, toplamda ise 300 milyon Euro’luk bir ciroya ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

■ Mannok ile yeni bir alana da adım atıldı

Mannok bünyesinde bulunan paketleme tesisiyle birlikte, yeni bir iş koluna da adım attıklarının altını çizen Umut Zenar, “Burası sadece Birleşik Krallık’ın değil, tüm Avrupa’nın en teknolojik tesislerinden biri. Robotların çok ön planda olduğu bir tesis. Teknolojisiyle olduğu kadar sürdürülebilirlik anlayışıyla da öne çıkan bir tesisten bahsediyoruz. Burada üretilen ürünlerin yüzde 90’ının hammaddesi geri dönüştürülmüş malzemeler. Her yıl tesiste yaklaşık 1 milyar geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılıyor. Bizim işimizde, döngüsel ekonominin küresel ölçekteki en güzel örneklerinden biri” diye konuştu.