Buğday ithalatı askıya alınmıştı! Un sanayicileri yasağın uzatılmaması için başvuru yaptı

Geçen yıl 5 milyar doların üzerinde hububat ithal ederek uluslararası piyasalardaki en büyük ithalatçılardan birisi olan Türkiye, artan arzın fiyatta yarattığı düşüşleri önlemek ve ihracatın yurtiçi üretimden karşılanması için Haziran ayında buğday ithalatını askıya almıştı.

Un sanayicileri uzamasını istemiyor

İthalata tekrar izin verilip verilmeyeceği, dünyanın en büyük un ihracatçısı olan Türkiye'nin un sanayi için önem taşıyor.

Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan Reuters'ın sorusu üzerine, ithalat yasağının daha fazla uzamasını istemediklerini, uzatılmaması için de yetkili kurumlar ile önerilerini paylaştıklarını ifade etti.

Uygun formül bulmaya çalışıyoruz

Tezcan, "Biliyorsunuz Türkiye'ye buğday unu ithalatı 21 Haziran ile 15 Ekim arasında durduruldu. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) üzerinden veya TMO'nun kotasının %15'i kadar özel sektörün dahilde işleme rejimi kapsamında buğday ithalatı yapabilmesi için TMO'ya başvuruda bulunduk. Özel sektör olarak bu geçici yasağın uzamasını istemiyoruz ve uygun bir formül bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Tezcan geçici yasağın sona ermesini umduklarını ancak henüz net bir cevap olmadığını ve farklı formüllerin de söz konusu olabileceğini belirtti.