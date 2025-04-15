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Buzağı desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Türkiye genelindeki çiftçilerin merakla beklediği buzağı desteği ödemelerinde geri sayım başladı. Her yıl hayvancılığı desteklemek ve çiftçilerin ekonomik yükünü azaltmak amacıyla sağlanan buzağı desteği, 2025 yılı ikinci dönem ödemeleriyle yeniden gündemde. Peki, buzağı destek ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

Haber Merkezi
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Buzağı desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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Buzağı desteği ödemeleri için başvuru süreci başladı. Üreticiler, başvurularını tarım örgütleri aracılığıyla ya da doğrudan il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapabiliyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Peki, ikinci dönem buzağı desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 1. dönem buzağı desteği ödemesi ne zaman?

2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül – 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan ayı sonu Mayıs ayı başında yapılması bekleniyor.

2. dönem buzağı desteklemesi başvuru tarihi

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2025 yılı için hayvancılık destek başvurularının başladığını duyurdu. Destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, başvurularını 1 Nisan – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri, yetiştiricilerin bağlı bulundukları yetiştirici örgütü aracılığıyla gerçekleştirilecek. Eğer yetiştirici bir derneğe mensup değilse, il veya ilçe tarım müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapılabilecek.

2. dönem buzağı desteği takvimi:

Başvuruların alınması : 01/04/2025 – 15/06/2025

Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi’n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 – 03/07/2025

İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 – 18/07/2025

İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 – 29/07/2025

İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 – 31/07/2025

İcmal-2’lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 – 22/08/2025

İcmal-3’lerin HAYGEM’e gönderilmesi : 22/08/2025 – 01/09/2

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