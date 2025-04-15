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Kabine toplantısı başladı! Gündemde kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine'nin gündeminde PKK'nın silah bırakma süreci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alıyor.

Haber Merkezi
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Kabine toplantısı başladı! Gündemde kritik konular var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

Kabine'nin gündeminde kritik konular var

Kabine'nin gündeminde "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar,  İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmeler de toplantı da ele alınması bekleniyor. 

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