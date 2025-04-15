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Discord ve Roblox erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox'un erişime açılıp açılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Discord ve Roblox erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox'un erişime açılıp açılmayacağı ile ilgili soruları yanıtladı. 

Bakan Uraloğlu şunları söyledi: 

"Hem Discord hem de Roblox ile görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı. Ama neticeye varmadı. Nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle platformların açılması söz konusu olacak. Süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umarım kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız diye düşünüyorum."

Meta'nın canlı yayınlara yaş kısıtlaması

Bakan Uraloğlu'na Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcılara canlı yayın kısıtlaması da soruldu. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Meta'nın bu kararı almasında etkimizin olduğunu düşünüyorum. Biz bu kararları alırken pratikte nasıl uygularız diye düşünürken, Türkiye'de bulunan 8 tane sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare etmiştik. Nasıl uygulanabilir diye. Uygulanamaz bir karar ve hukuki düzenleme yapılırsa on un bir anlamı olamayacaktı. Biz META'yı yeterince bilgilendirmiştik. Böyle bir karar almaları gerçekten kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz diye düşünüyorum. Kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparız."

MHP'li vekilin kızı Bahçeli'den talep etmişti

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora’nın kızı Ahen Dora, Devlet Bahçeli'den oldukça ilginç bir istekte bulundu. Oyun platformu Roblox’un tamamen kapatılmasının doğru bir yöntem olmadığını ifade eden Ahen Dora, yaş sınırı ve zararlı içeriklere erişim engeli getirilerek yeniden açılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Ahen Dora’nın bu talebini dinleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili olarak, “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

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