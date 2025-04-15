Kulis: Bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için anlaştı, Kabine'de görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'de, iç ve dış politikadaki önemli konular görüşülecek.

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” hedefinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarına, Gazze’deki insanlık dramından küresel ticaret savaşlarına kadar birçok konu masada olacak.

Öğretmenlerin gözü kulağı da bugünkü Kabine toplantısında olacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki kulislere göre bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için anlaştı. Konu bugün Kabine toplantısında ele alınıp rakam netleştirilecek. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.