Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı.
"Balkondan atlayarak kurtuldum"
CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen kişinin babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.
Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.