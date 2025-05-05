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Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Haber Merkezi
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Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı.

"Balkondan atlayarak kurtuldum"

CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen kişinin babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.

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