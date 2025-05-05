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Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızını tehdit eden paylaşımlar yapan kişi Trabzon'da gözaltına alındı

Haber Merkezi
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Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi gözaltına alındı
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DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. 

Saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşıldı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı. 

HalkTV'nin haberine göre, CHP Genel Başkanı ve ailesine yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin, Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.

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