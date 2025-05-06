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Testo Taylan duyurdu: 'Uçan adam' Sabri Yıldız hayatını kaybetti

YouTuber Testo Taylan, “Uçan Sabri” lakaplı Sabri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Testo Taylan duyurdu: 'Uçan adam' Sabri Yıldız hayatını kaybetti
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Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olan Sabri Yıldız'ın ölüm haberini YouTuber Testo Taylan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan Sabri Yıldız, "Allah Allah" nidaları eşliğinde kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmişti.

Bu anlar viral olmuş ve "Havada durdum şahitlerim var" repliği Türkiye'nin internet geyikleri arasında yerini almıştı.

Bazı filmlerde de küçük roller aldı

Esra Ceyhan'ın programındaki görüntülerin ardından kısa sürede tanınan Yıldız, bazı sinema filmlerinde de küçük rollerde yer aldı. Televizyon programlarına katıldı ve taklitleri yapıldı. 'Uçan Sabri' adeta bir kült karaktere dönüştü.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Sabri Yıldız'ı geçtiğimiz aylarda YouTuber Testo Taylan evinde ziyaret etmişti.

Yıldız'ın ölüm haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Testo Taylan, "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti." notuyla duyurdu.

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