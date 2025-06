LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

Takip Et

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

"Abartmış olabilirim ama günde 500 soru çözdüm"

Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren çocuklarını yalnız bırakmayan, sınav süresi boyunca çocuklarının heyecanına ortak olan bazı veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.

Sınava katılan 8'inci sınıf öğrencisi Berkay Eken de sınavının çok iyi geçtiğini söyledi. 470 puan ve üstünü beklediğini aktaran Eken, "Bir yıl boyunca çok çalıştım. Biraz abartmış olabilirim ama günde 500 soru çözdüm." dedi.

Annesi Şerife Eken de kendileri için yoğun bir sene geçtiğini anlatarak, "Çok güzel geçtiğini söylüyor. Güveniyordum zaten oğluma, her zaman onun yanındayım. İyi bir liseye yerleşebilirse ona laptop alacağım inşallah. Gece gündüz çalıştı, hiç uyumadı." diye konuştu.

Sınava koltuk değnekleriyle katılan öğrenci Ecem Işık ise bazı derslerde zorlandığını ama genel olarak sınavının iyi geçtiğini dile getirdi.

Hedefinin iyi bir liseyi kazanmak olduğunu aktaran Işık, "Bir süre kitap okumayı ertelemiştim. Bol bol kitap okuyacağım ve yeni diller öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak

LGS kapsamındaki merkezi sınavın cevap anahtarının bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları da yarın verilebilecek.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.