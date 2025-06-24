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Maydonoz Döner’e ikinci dalga operasyon: 60 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Maydonoz Döner' isimli firmanın FETÖ'yle bağlantılı bir çok kişiye finansal destek verdiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 74 şubeden 29'unun ortaklık bilgisinin ve SGK kaydı olmadığı, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.

Haber Merkezi
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Maydonoz Döner’e ikinci dalga operasyon: 60 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Maydonoz Döner' isimli firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye 'bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç' gibi açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde 74 'Maydonoz Döner' şubesi hakkında düzenlenen MASAK raporları detaylıca incelenerek 29 şubesinin ortaklık bilgisinin ve SGK kaydı olmadığı, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 63 şüpheliye yönelik İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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