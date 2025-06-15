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Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov'dan krtik Orta Doğu görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov'dan krtik Orta Doğu görüşmesi
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ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarına göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı. Bakan Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.

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