Çankırı’da ihracat haziranda 32 milyon 874 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ‘dış ticaret istatistikleri’ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Haziran ayında Çankırı’da yapılan ihracat 32 milyon 874 bin dolar oldu.

Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 24 milyon 491 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 264 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 936 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Haziran ayında Çankırı’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 38 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Haziran ayında Çankırı’dan 74 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 10 milyon 981 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 2 milyon 674 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 413 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı’nın 2025 yılı haziran ayındaki ithalatı 17 milyon 69 bin dolar oldu

Çankırı’nın 2025 yılı haziran ayındaki ithalatı ise 17 milyon 69 bin dolar oldu. 62 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 4 milyon 203 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 62 bin dolar "başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı" ve 3 milyon 22 bin dolar ile "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Haziran ayında 33 farklı ülkeden Çankırı’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 3 milyon 93 bin dolar ile Avusturya yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 157 bin dolar ile Çin, üçüncü sırada 1 milyon 505 bin dolar ile Kotdivuar takip etti. Öte yandan, Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı’da yüzde 192,6 oldu.