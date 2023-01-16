CarrefourSA’dan 'private label' atağı

Yener KARADENİZ / İZMİR

Artan gıda enflasyonunun tüketici talebini etkilediğini belirten Carrefour-SA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, yüksek enflasyon oranlarına paralel olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de private label ürünlere talebin arttığını söyledi. Batum, “Carrefour- SA’da private label ürün çeşidi 500. Bu ürünlerin cirodaki payı da yüzde 15’e çıktı. İnanılmaz bir talep var. Bu nedenle ürün çeşidini bine, ciro içindeki payını da yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir’de 200’üncü CarrefourSA bayisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Batum, “Carrefour marka private label ürünler çok uzun proseslerin ardından ortaya çıkıyor. Marka reklamı ve gideri olmadığı için daha ekonomik. Müşterilerde genel bir bilinç var ve bütçelerine de katkı sunmak için bu ürünlere talep gösteriyor” diye konuştu.

İzmir’e 25 milyon TL’lik bayi

Carrefour Global ve Sabancı Holding ortaklığı ile Türkiye’de 30. yılını kutlayan CarrefourSA, 2 yıl önce başlattığı bayilik sistemi ile 39 ilde 200 noktaya, toplamda ise 45 ilde 900 market ve 11 bin çalışan sayısına ulaştı. 200. bayii, İzmir Mavişehir’de 25 milyon TL yatırımla bin metrekarelik alanda süpermarket formatı ile açıldı. Yıllık 50 milyon TL ciro beklenen markette 30 çalışan istihdam ediliyor. Carrefour- SA’nın Türkiye’de 6 formatta hizmet verdiği bilgisini veren Batum, bunları mini, süper, hiper, gurme, e-ticaret ve 2 yıl önce başlayan bayilik sistemi olarak sıraladı. Bayilik sisteminde geçen sene ocak ayında 72 markete ulaştıklarını ve aradan geçen sürede 3 kata yakın bir performans ile bu sayıyı 200’e çıkardıklarını anlatan Batum, “3 yılda bin bayii hedefi ile yola çıkmıştık. Emekleme döneminde olan bir model ama şimdiden 200 mağazaya geldik. Yıl sonuna kadar bu rakamı 400’e, 2024 sonu ya da 2025 başında bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bulut Batum’un verdiği bilgilere göre 2021 başında ayda bin bayilik başvurusu alınırken şimdilerde bu rakam yüzde 50 artışla bin 500’lere ulaştı. Bunun yatırım iştahının da göstergesi olduğuna dikkat çeken Bulut Batum, “Girişimcilerden bayi olmak için başvuru geliyor. Uzman ekibimiz yerleri inceliyor ve uygun bulunursa beraber çalışmaya başlıyoruz. Ama çok refüze ettiğimiz yerler de oluyor. Olmayacak yeri sırf mal satacağız diye açmıyoruz. İki yıldır batan bayimiz de olmadı” şeklinde konuştu.

“İndirim kampanyasını uzatabiliriz”

CarrefourSA’nın bu ay 20 bin çeşit üründe yüzde 50’ye varan oranlarda indirim kampanyası başlattığını belirten Batum, “Bizim rafl arımızda yer alan ürünlerin yüzde 50’si hep indirimli. Müşteriler kampanyalı, indirimli ürünlere rağbet gösteriyor. Mühim olan indirimin gerçek olması. Kampanyayı uzatma konusunda ise çalışıyoruz. Uzatabilir, çeşitlendirebilir, farklılaştırabiliriz” ifadelerini kullandı.