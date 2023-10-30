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Çay üreticilerine destek ödemesi yarın yapılacak

Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon TL'lik destek ödemesinin yarın yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Çay üreticilerine destek ödemesi yarın yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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