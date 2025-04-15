Çeklerde tutar arttı, karşılıksız oranı yükseldi

Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı. 2025 yılının Ocak-Mart döneminde bankalara ibraz edilen 407 bin keşideciye ait 3,4 milyon adet çekin toplam tutarı 2.048 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 3 azaldı. İbraz edilen çek adedi yüzde 19 azalırken, çek tutarı ise yüzde 29 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı

2025 yılı Ocak-Mart döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 11,3 bin keşideciye ait 59 bin adet çekin toplam tutarı 45 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 3.838 keşideciye ait toplam 3.860 milyon TL tutarındaki 6.231 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının, ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Mart ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,1 ve adet olarak yüzde 1,9 oldu.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.