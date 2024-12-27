Çeviri, aracılık, vasiyetnameye zam! 2025 Noterlik Ücret Tarifesi yayınlandı

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tarifeye göre; noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti alacak.

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde taşınmazın satış değerinin binde biri oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 61,12 lira yazı ücreti alacak.

Taşınmaz satış değerinin binde biri oranında ücret alınacak

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde biri oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.

Vasiyetname düzenleme ücreti yükseldi

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinde ise 2.016,38 lira düzenleme ücreti alınacak. İşlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi, bu ücretin üçte biri oranında ücrete tabi olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücretiyle düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret talep edilecek.

Yazı ücreti her sayfa için 61,12 lira

Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 61,12 lira yazı ücreti alacak. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yazı ücreti alınacak. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmayacak.

Sayfa başı çeviri ücreti 505,81 lira oldu

Noterlik Kanunu'nun 103'üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 505,81 lira çevirme ücreti istenecek. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınacak.

Onama veya tebliğ için karşılaştırma ücreti

Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılması ücreti ise sayfa başına 61,12 lira olacak.

Tescil gereken işlere ait kağıtlarda işlem ücreti değişti

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 19,12 lira tescil ücreti talep edilecek.

Maktu emanetlerin saklanmasında tek ücret uygulanacak

Noterler, saklayacakları emanetler için maktu olarak yıllık 141,18 lira ücret alacak. Tutanakla yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti istenecek.

Defter onaylama ücreti belli oldu

Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan 19,10 lira, 100 sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 7,16 lira onaylama ücreti alınabilecek. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olduğu takdirde ücret alınmayacak, 50 ve daha fazla olduğunda 7,16 lira ücret talep edilecek.

Noterlerin, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için bildirim ücreti 19,10 lira olacak.

Yol ödeneği

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55'inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 242,12 lira yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 2.218,22 lira yol ödeneği alacak.

Aracılık ücreti

Aracılıkta ise aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 13,64 lira aracılık ücreti talep edecek.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti tarifenin ilgili hükümleri doğrultusunda ücretlendirilecek.

Elektronik işlemler

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınacak.

Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin ilgili hükümleri doğrultusunda alınacak. Tespiti yapılan verinin 1 MB'a kadar olan kısmı için 27,27 TL, sonraki her 1 MB için ise 13,64 lira ücret alınacak.