Ceyhan Terminali'nin ikinci iskelesi de hizmete başladı
Tribeca Shipping'den yapılan açıklamaya göre, Ceyhan BTC terminalinin ikinci yükleme iskelesi de bugün itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ceyhan BTC terminalinin ikinci yükleme iskelesi de bugün itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı. Açıklama Tribeca Shipping tarafından yapıldı.
Ceyhan terminalinden tankerlere petrol yükleme işlemi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, hasar belirleme çalışmaları nedeniyle durmuş, ardından kademeli tekrar faaliyete geçmişti.