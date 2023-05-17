  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hafta ortasında 1.265 liraya kadar çıkan gram altın, 1.261 liraya kadar düştü, ardından yeniden toparlandı ve 1.264 liraya çıktı. Ons altın dünkü 2.008,80 dolar seviyesinden 1.989,14 dolar seviyesine geriledi.

Çeyrek altın ise bugün 2.090,58 lirayı test etti. Dalgalanan çeyrek altın fiyatı, 2.087,24 lira seviyesinde.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.263,52 TL

Çeyrek altın 2.087,67 TL

Yarım altın 4.175,29 TL

Tam altın 8.350,37 TL

Cumhuriyet altını: 8.505,48 TL

ABD Doları: 19,74 TL

Euro: 21,43 TL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda

Ekonomi Haberleri

Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın ekonomi