Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Hafta ortasında 1.265 liraya kadar çıkan gram altın, 1.261 liraya kadar düştü, ardından yeniden toparlandı ve 1.264 liraya çıktı. Ons altın dünkü 2.008,80 dolar seviyesinden 1.989,14 dolar seviyesine geriledi.
Çeyrek altın ise bugün 2.090,58 lirayı test etti. Dalgalanan çeyrek altın fiyatı, 2.087,24 lira seviyesinde.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.263,52 TL
Çeyrek altın 2.087,67 TL
Yarım altın 4.175,29 TL
Tam altın 8.350,37 TL
Cumhuriyet altını: 8.505,48 TL
ABD Doları: 19,74 TL
Euro: 21,43 TL