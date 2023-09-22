Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı.
Gram altın, haftanın son işlem gününde 1.673 liradan 1.682 liraya kadar yükseldi.
Altının onsu FED kararından sonra 1.946 dolara yükselmişti. Piyasaların açılmasından sonra dün 1.915 dolara kadar geriledi. Bugün takrar 1.927,73 dolara çıktı.
Çeyrek altın ise dünkü 2.769 lira seviyelerinden 2.780 liraya yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.682,24 TL
Çeyrek altın 2.779,85 TL
Yarım altın 5.559,82 TL
Tam altın 11.119,65 TL
Cumhuriyet altını: 11.326,14 TL
ABD doları: 27.15 TL (Saat 10.28 itibariyle)
Euro: 28.84 TL (Saat 10.28 itibariyle)