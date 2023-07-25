Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yatay seyir sürüyor.
Gram altın, haftanın ikinci işlem gününde 1.701,67 lirayı gördü.
Altının onsu hafif düşerek 1.960,78 dolar seviyesinde.
Çeyrek altında ise dünkü yükselişinden sonra 2.808,75 seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.700,21 TL
Çeyrek altın 2.808,44 TL
Yarım altın 5.617,60 TL
Tam altın 11.235,43 TL
Cumhuriyet altını: 11.444,62 TL
ABD doları: 26.94 TL (Saat 10.50 itibariyle)
Euro: 29.87 TL (Saat 10.50 itibariyle)