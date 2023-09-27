Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devem ediyor.
Gram altın haftanın üçüncü işlem gününde sabah saatlerinde 1.694 liraya çıktıktan sonra yeniden 1.665 liraya döndü. Altının onsu 1.900 doların altına indi. Çeyrek altın ise 2.751 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.665,28 TL
Çeyrek altın 2.751,28 TL
Yarım altın 5.503,67 TL
Tam altın 11.007,35 TL
Cumhuriyet altını: 11.211,59 TL
ABD doları: 27.30 TL (Saat 10.25 itibariyle)
Euro: 28.87 TL (Saat 10.25 itibariyle)